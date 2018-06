Após sexta vitória do Palmeiras, Roger busca vantagem na fase final

Com a sexta vitória após seis rodadas do Campeonato Paulista, o técnico Roger Machado faz planos para conquistar a vantagem oferecida ao dono da melhor campanha na fase de classificação: o direito de decidir as fases eliminatórias em casa. O triunfo sobre o Mirassol, por 2 a 0, sábado, fora de casa, marcou exatamente a metade da fase de classificação, formada por doze rodadas. O Palmeiras é o melhor time do torneio com 18 pontos.

"Para esse jogo (diante do Mirassol), estamos na metade da fase classificatória. Se não conquistássemos os pontos, os adversários poderiam chegar. Se conseguirmos a classificação, a vantagem de jogar em casa é importante. Temos a vantagem de jogar em casa e a pontuação vai continuar contando", afirmou o treinador após a vitória no interio.

Para Roger Machado, a vitória foi importante também do ponto de vista emocional. "Foi importante para fortalecer como equipe, nós estávamos diante de adversário motivado, que vinha de bons resultados", afirmou o treinador.

Depois da partida no interior, o Palmeiras voltou de avião para São Paulo e o elenco foi dispensado. Serão dois dias de folga. O time volta aos treinos na tarde de terça-feira. A próxima partida está marcada para quinta-feira, contra o Linense, no Allianz Parque. Até sexta-feira, data da última parcial de ingressos divulgada pelo clube, 15 mil ingressos haviam sido vendidos.