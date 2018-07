Após show, gramado da arena do Palmeiras ainda apresenta falhas

Um dos motivos de maiores elogios para o Allianz Parque é a boa condição do gramado da nova casa do Palmeiras. Para manter a fama e o nível de excelência, os responsáveis pelo campo correm contra o tempo para o clássico com o Santos, domingo, no primeiro jogo da final do Paulista.

No sábado, para a realização do show do cantor Roberto Carlos, uma parte do palco foi colocado sobre o gramado, o que deixou o campo bastante prejudicado. O Estado visitou o estádio na manhã desta quinta-feira e percebeu a existência de vários focos com a grama rala e desbotada, algo que deve atrapalhar no toque de bola.

Entretanto, a assessoria da WTorre assegura que até domingo a condição do campo estará muito melhor. “Sofremos um pouco após os shows do Paul McCartney pelo gramado ser muito novo, o que já não acontece agora”, assegura Rogério Dezembro, diretor da construtora.

Algo utilizado como argumento da construtora é o fato da arena do Palmeiras ter recebido diversos eventos nestes primeiros quatro meses do ano. Foram 12 jogos oficiais (contando Paulista e amistosos), além do jogo de despedida do meia Alex e alguns treinamentos realizados pela equipe.

“A manutenção de gramado acontece todos os dias. Durante as montagens de shows procuramos sempre soluções que causem o menor impacto ao campo, principalmente na área de jogo. A cada montagem vamos aprender mais a minimizar os impactos no gramado. O gramado é a “cereja do bolo” e trabalhamos ao máximo para preservá-lo apto para os jogos”, disse a assessoria da construtora.