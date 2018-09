Após show no Maracanã, Gabriel leva a bola para casa e celebra 'noite especial'

Após marcar os três gols da vitória do Santos sobre o Vasco por 3 a 0, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o atacante Gabriel pediu para levar a bola para a casa e celebrou a noite especial que teve no duelo válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois da partida, Gabriel disse que a noite é mais do que especial por dois motivos: o primeiro é o presente que ganhou com os três gols pelo aniversário na última quinta-feira, e o segundo diz respeito ao fato de o jogador ter marcado os seus primeiros gols no estádio do Maracanã.

"Com certeza. É uma noite especial. Quinta-feira fiz 22 anos. Meu pedido era a vitória, com gols, porque nunca tinha feito gols no Maracanã", celebrou em entrevista ao SporTV o jogador, que tem o estádio, um dos templos do futebol, tatuado em sua perna.

Com a atuação de gala, o atacante santista conservou o hábito de levar a bola para casa depois de balançar as redes três vezes em uma única partida. "Levo sempre para casa quando faço três gols. Já fiz lá na Vila Belmiro e agora guardo essa do Maracanã", disse.

Com a ajuda de Gabriel, o Santos subiu cinco posições e assumiu a nona colocação na tabela de classificação, agora com 27 pontos. Além disso, o time da Vila Belmiro chegou à terceira vitória seguida no torneio nacional.