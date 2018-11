Após show, Palmeiras se preocupa com qualidade do gramado da arena

O gramado do Allianz Parque pode ser um problema para o Palmeiras na partida desta quarta-feira à noite, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Integrantes da comissão técnica e parte do elenco estão preocupados com a qualidade do gramado depois de a arena ter recebido no último fim de semana o festival Solid Rock, que teve como destaques as bandas Judas Priest e Alice in Chains.

Integrantes da comissão técnica e parte do elenco tiveram acesso ao campo e ficaram muito irritados com buracos, além de camadas irregulares das placas com a grama. Nesta terça-feira, a empresa contratada pela construtora WTorre para cuidar da campo ainda trabalhava para recuperar o gramado, principalmente para nivelar o piso e recuperar a aparência da grama.

Segundo a assessoria de imprensa da WTorre, o gramado passou por um processo de replantio desde o fim de semana. O procedimento já foi executado outras vezes e consiste em trazer da fazenda onde o campo é cultivado placas de grama mais espessas, retiradas já com as raízes e fragmentos de terra. Com a técnica, os responsáveis consideram ser possível ter o local em condições de jogo em bem menos tempo.

Porém, segundo a WTorre, como nos últimos meses choveu acima do normal, o gramado trazido para a arena se apresentou com uma aparência diferente, com manchas. A construtora afirma que isso não afeta a qualidade do piso. Para minimizar o problema estético, os funcionários intensificaram a pintura do gramado.

Nota oficial do Allianz Parque sobre o gramado:

Por conta de toda a repercussão que temos acompanhado nas redes sociais e também na imprensa sobre o estado do gramado, queremos explicar, mais uma vez, que a administração do Allianz Parque não poupa esforços ou investimentos para oferecer ao nosso time, a Sociedade Esportiva Palmeiras, e aos nossos atletas um campo absolutamente seguro.

Para o jogo de amanhã, quarta-feira (14), contra o Fluminense, planejamos antecipadamente a troca parcial do gramado, substituindo, cerca de 60% do campo, por um gramado totalmente novo. A mesma técnica já foi usada em outros momentos, como em 2017 antes do jogo do Peñarol pela Conmebol Libertadores ou antes do jogo da Seleção Brasileira contra o Chile.

Informamos para toda a torcida que o gramado do Allianz Parque passou o dia recebendo tratamento intenso. No entanto, alertamos que, apesar de nivelado, o gramado apresentará algumas manchas na partida de amanhã.

Isso ocorre por conta de uma questão climática: o gramado foi exposto ainda na fazenda a uma grande quantidade de chuva (cerca de 50 milímetros). A umidade gera fermentação e, por essa razão, a condição estética é afetada – é uma questão simplesmente de imagem, que nada altera a segurança e a condicao tecnica dentro de campo. Quem afirma isso não é o Allianz Parque, mas a empresa e o consultor responsáveis pelo gramado que, aliás, é a mesma e respeitada empresa responsável pelos gramados da Academia de Futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Com relação a pintura do campo, debatida pelas redes sociais, destacamos que isso é algo absolutamente normal, não danifica a grama e é usada em vários países para nivelar a coloração de todo o campo. Ou seja, trata-se de mais uma inovação que a arena traz para o país, junto com o sistema de troca rápida de gramado, que já começa a ser replicado em outros estádios brasileiros.

No entanto, uma coisa nos gera bastante estranheza. Outros estádios do país apresentaram nos últimos meses gramados com condição de jogo muito piores do que do Allianz Parque, oferecendo, inclusive, risco para os atletas. Acompanhamos debates bem menos acalorados sobre eles, especialmente na imprensa.

Destacamos que não deixaremos em hipótese alguma que nada prejudique o Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Sempre que nosso time está próximo de conquistar novos títulos, de alguma forma, tenta-se tumultuar o ambiente com especulações e informações distorcidas.

Mais uma vez, a administração do Allianz Parque destaca que não poupa esforços para ter o Palmeiras jogando em sua casa, oferecendo o melhor campo de jogo possível dentro do nosso modelo de negócio, onde o clube recebeu uma das mais belas e modernas arenas do mundo, que tem recebido reconhecimento internacional frequentemente nos últimos anos.