Após Sidcley, Boselli também pode deixar o Corinthians nos próximos dias

As mudanças no elenco do Corinthians devem continuar mesmo após a vitória sobre o Internacional por 1 a 0, no sábado. Depois do lateral-esquerdo Sidcley, quem pode deixar o clube nos próximos dias é o atacante Boselli. O jogador argentno tem contrato até o dia 31 de dezembro e não deverá renovar seu vínculo. Por isso, a diretoria aceita que ele saia antes do prazo estabelecido.

Contra o Inter, Boselli não ficou nem no banco de reservas. De acordo com o Corinthians, ele sentiu mal-estar pouco antes do jogo e por isso foi cortado da partida. Mas o fato é que desde sua chegada ao clube, o argentino ainda não conseguiu se firmar e seu estilo de jogo não agrada ao técnico Vagner Mancini. A decisão sobre seu futuro deve tomada nesta semana.

Recentemente, o nome do atacante foi comentado no Peñarol, do Uruguai, e também no Querétaro, do México. Também há sondagens de clubes europeus. O último gol de Boselli com a camisa do Corinthians foi no dia 26 de fevereiro, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Isso foi antes da pandemia e da paralisação do futebol brasileiro.

Mesmo com o jejum e a má fase, o argentino é o artilheiro do Corinthians na temporada, ao lado de Luan, ambos com seis gols. Números que não convencem Vagner Mancini, contratado recentemente para fazer o time jogar e reformular o elenco. Ele chegou sem qualquer vínculo com os atletas. Sobre Boselli, o treinador deixou bem claro, de forma pública, sua opinião após a partida contra o Flamengo.

"O atacante tem de participar. Ele (Boselli) não pode ficar fora do aspecto tático da equipe, quando temos a bola, todos têm de dar opção de jogo, sem a bola precisa marcar", avisou o treinador. Depois da vitória sobre o Inter, Mancini afirmou que devem ocorrer mais mudanças no elenco. "Podem sair outros, podem chegar outros. Podemos buscar no sub-23 e no sub-20, que o trabalho é ótimo", avisou o comandante corintiano.

Quanto à chegada de reforços, quem deve ser anunciado em breve é o zagueiro Jemerson. O jogador aguarda apenas a realização de exames médicos para ser anunciado. Ele chega do Monaco para disputar posição com Bruno Méndez e Marllon, para atuar ao lado de Gil.