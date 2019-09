Após sofrer a sétima derrota na Série B, Cláudio Tencati é demitido no Londrina

A onda da queda de técnicos não aconteceu esta semana somente na elite do Brasileirão. Cláudio Tencati não é mais treinador do Londrina. Após derrota em casa por 1 a 0 para o Vila Nova na noite de sexta-feira, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do clube paranaense decidiu pelo desligamento do técnico.

Com acessos acumulados entre 2011 e 2017, Cláudio Tencati retornou ao Londrina após a saída de Alemão no final de agosto, mas não conseguiu o sucesso dos anos anteriores. Venceu apenas uma de oito partidas e perdeu sete.

Antes da decisão da diretoria, Cláudio Tencati afirmou que não entregaria o cargo, mas que respeitaria qualquer escolha. Não há ainda um substituto definido, mas pode ser Roberto Fonseca, que no ano passado já dirigiu o time na Série B.

Cláudio Tencatti deixa o time com 28 pontos na 15.ª colocação, mais perto da zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Cuiabá fora de casa, no sábado da semana que vem, no dia 5, válido pela 26.ª rodada.

Esta semana, o Criciúma demitiu Waguinho Dias, após dois empates e três derrotas. Roberto Cavalo estreou neste sábado com vitória por 2 a 0 em cima do Botafogo-SP, seu último clube. Neste mesmo dia, o Coritiba estreou Jorginho, ex-Ponte Preta, no lugar de Umberto Louzer.