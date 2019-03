Após sofrer com retranca, Caio Henrique espera mais espaço para o Flu no Chile

O Fluminense joga a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, diante do Antofagasta, no Chile. Depois de sofrer com a retranca do adversário no empate por 0 a 0 na ida, no Maracanã, o elenco tricolor acredita que terá mais espaço para impor seu futebol no duelo de volta. Veja onde assistir ao duelo entre Antofagasta x Fluminense.

"Enfrentamos um adversário que veio fechado no primeiro jogo, então, amanhã, terão que sair um pouco mais. Vamos tentar aproveitar as oportunidades para tentar ganhar o jogo. Se empatarmos com gols serve para nós, mas queremos fazer uma boa partida e sair com a vitória", declarou o volante Caio Henrique nesta quarta-feira.

Apesar desta análise, o próprio jogador descartou qualquer facilidade para o time carioca. Caio Henrique admitiu que espera uma "partida dura" no Chile e não descartou a possibilidade de um novo empate sem gols, que levaria a disputa para os pênaltis.

"Acho que temos que ter uma cabeça boa, pois vai ser uma partida dura. Eles vão ter a torcida a favor, então, temos que ter a cabeça tranquila para jogar bem. Temos que treinar pênaltis porque pode acontecer, mas viemos para o Chile para tentar ganhar e vamos tentar fazer uma boa partida para sair com a classificação", apontou.

O jogador também destacou o bom início de temporada do Fluminense, que dá confiança para a partida desta quinta. "Quando a gente veste a camisa do Fluminense, tenta dar o nosso melhor. Estamos fazendo um bom começo de temporada, a gente vê pelos resultados que a gente está tendo. O grupo está bem unido, está bem forte e tem tudo para fazer um grande jogo amanhã."

O elenco tricolor fechou a preparação para a partida nesta quarta, no estádio Bicentenario Calvo y Bascuñan, local da partida. Depois do empate na ida, o Fluminense avançará à segunda fase se vencer ou arrancar uma igualdade com gols no Chile.