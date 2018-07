Após sofrer distúrbio cardíaco, Adriano recebe alta no Barça

O técnico Luis Enrique ganhou mais uma opção para escalar o Barcelona nas próximas partidas. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Adriano Correia recebeu alta médica, depois se ter detectada uma leve alteração no ritmo cardíaco ainda durante a pré-temporada do time catalão.

Durante uma avaliação médica na pré-temporada, realizada no dia 16 de julho, os especialistas do Barcelona descobriram o problema cardíaco de Adriano. A partir disso, o brasileiro passou a realizar trabalhos físicos e específicos, sendo incorporado gradualmente aos treinamentos do restante do elenco do clube espanhol.

Agora, porém, Adriano está completamente liberado para os treinamentos e jogos do Barcelona. Na atividade realizada na manhã desta quarta-feira, ele trabalhou ao lado dos demais companheiros de clube, além de três jogadores do time B - Munir, Sandro e Samper.

As exceções foram o atacante Neymar, o goleiro Ter Stagen e o zagueiro Vermaelen, que fizeram trabalhos específicos. Todos eles se recuperam de lesões, mas a expectativa é para que o brasileiro reforce o Barcelona no próximo domingo, diante do Villarreal, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.