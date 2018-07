Após sofrer goleada, Chapecoense recua para visitar o Atlético-PR em Curitiba

Depois de ser goleado por 4 a 1 pelo Vitória, a Chapecoense visitará o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, com uma equipe mais defensiva. No duelo válido pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Caio Júnior mandará a campo um time com três zagueiros.

A linha defensiva deve contar com Neto para atuar ao lado dos titulares Thiego e Filipe Machado. Os laterais Gimenez e Dener serão mantidos e terão mais liberdade para atacar. Quem sai do time com essa mudança é Raphael Matos.

Outra mudança na equipe deve ser o retorno do volante Gil ao time titular. O jogador deve entrar na vaga do atacante Lourency. Com isso, o setor ofensivo será formado apenas por Thiaguinho e Kempes.

As mudanças são as mesmas que o treinador fez no segundo tempo do duelo contra o Vitória, quando a equipe já havia levado quatro gols. "Acho que o Dener vai ser beneficiado porque ele apoia bastante e tem sido um dos mais regulares do time. O jogo passa muito por ele", observou o treinador.