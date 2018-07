Após sofrer goleada, Stuttgart anuncia demissão do treinador A campanha ruim neste início de Campeonato Alemão aliada à goleada sofrida no último sábado diante do Augsburg, por 4 a 0, definiram mudanças no Stuttgart. Insatisfeita com o rendimento da equipe, a diretoria do clube anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Alexander Zorniger.