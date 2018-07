Após sofrer goleada, Vasco recebe Racing para se manter vivo na Libertadores

O Vasco fará nesta quinta-feira o seu mais importante duelo desta temporada, às 21h30, contra o Racing, em São Januário, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. Lanterna da chave, o time carioca pode até ser eliminado da competição continental em caso de novo tropeço.

Após três jogos disputados, o Vasco somou um empate e duas derrotas. Com um ponto, corre o risco de dar adeus com uma combinação de resultados. Se perder novamente e a Universidad de Chile vencer o Cruzeiro, duelo que acontece também nesta quinta-feira, mas às 19h15, no estádio do Mineirão.

Se esses resultados acontecerem, o Racing garante a classificação para a próxima fase ao somar dez pontos, a Universidad de Chile vai a oito e o Cruzeiro permaneceria com dois pontos, ainda com chances remotas de avançar nas duas rodadas restantes deste estágio de grupos.

O Vasco assumiu a lanterna do Grupo E após ser goleado pelo Racing por 4 a 0 na rodada passada da competição, na Argentina. Agora chegou o momento de o time carioca tentar dar o troco para se manter vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final.

O técnico Zé Ricardo deve mandar a campo um time com uma formação mais ofensiva do que a utilizada no primeiro duelo contra os argentinos. Na ocasião, ele escalou uma equipe com três volantes e foi bastante criticado pelos torcedores vascaínos.

Desta vez, o treinador deve armar o time com um atacante a mais. Sem confirmar a escalação, a principal novidade deve ser a presença do atacante Thiago Galhardo, que se recuperou de lesão e já esteve em campo no domingo, no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. Galhardo formará dupla com Andrés Ríos, que entrará na vaga de Riascos. Na zaga, Erazo deve dar lugar a Werley.

Confirmado entre os titulares do Vasco para este confronto de quinta-feira, o meia Wagner exibiu confiança em um triunfo do time em um duelo no qual completará 50 jogos com a camisa do clube.

"Estou muito feliz e realizado por estar atingindo essa marca. Em todos os clubes que passei no Brasil, consegui ir bem e atingir marcas boas, conquistar títulos. Me sinto muito honrado por completar 50 jogos com essa camisa. Agora a minha meta vai ser chegar aos 100. Está tudo conspirando para ser uma noite maravilhosa. Espero fazer uma boa partida e ajudar o Vasco a conquistar três pontos para se manter vivo na Libertadores", afirmou o jogador nesta quarta-feira.

O Racing realizou na terça-feira um treinamento em São Januário para reconhecimento do gramado e entrará em campo reforçado. O técnico Eduardo Coudet contará com o retorno do meia Diego González, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Quem também volta ao time após se recuperar de lesão é o volante Neri Cardozo.