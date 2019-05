Após sofrer enfarte, Casillas deixa hospital em Portugal: 'Tive muita sorte'

Cinco dias após sofrer um enfarte durante o treinamento do Porto, o goleiro espanhol Iker Casillas recebeu alta nesta segunda-feira e deixou o Hospital da CUF, na Cidade do Porto, em Portugal. Em um rápido pronunciamento à imprensa logo depois de sua saída, se mostrou emocionado e agradeceu o carinho e apoio recebidos nos últimos dias.

"O que aconteceu pode acontecer a qualquer um, tocou-me a mim mas aqui estamos. É difícil falar... Estou agradecido, tive muita sorte. Quero agradecer às muitas pessoas que se preocuparam comigo. Acredito que vou dar a volta", disse Casillas, que deixou o hospital ao lado de sua esposa, a jornalista espanhola Sara Carbonero.

O goleiro de 37 anos disse também que vai repousar "por algumas semanas ou meses". Ele evitou fazer previsões sobre seu retorno ao futebol. "Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar com vocês tranquilamente e dizer que me sinto bem", afirmou.

Casillas sofreu na última quarta-feira um infarto do miocárdio durante o treino do Porto. A equipe e os torcedores fizeram no sábado uma homenagem ao goleiro espanhol antes da partida contra o Desportivo Aves, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, pela 32.ª rodada do Campeonato Português. Uma imagem em tamanho "gigante" do rosto do jogador foi aberta nas arquibancadas e houve outros torcedores que escreveram "Estamos contigo (Casillas)" em cartazes.