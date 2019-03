Após sofrer lesão no City, Otamendi é cortado de amistosos da seleção argentina

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou neste domingo o corte do zagueiro Nicolás Otamendi da seleção nacional. O jogador foi vetado dos amistosos diante de Venezuela e Marrocos, este mês, por causa de uma lesão sofrida no sábado, a serviço do Manchester City.

Otamendi torceu o tornozelo esquerdo no triunfo por 3 a 2 sobre o Swansea, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, mas permaneceu e campo ao longo dos 90 minutos. Submetido a exames, o jogador teve uma lesão diagnosticada - não foi revelada a gravidade -, que o impedirá de vestir as cores da seleção.

A AFA não esclareceu se o técnico Lionel Scaloni convocará alguém para a vaga deixada por Otamendi. Se optar por manter o elenco já chamado, quem pode se beneficiar é o gremista Kannemann, uma vez que terá menos concorrência para tentar um lugar na equipe.

A Argentina vai duelar com Venezuela, sexta-feira, em Madri, e Marrocos, quatro dias mais tarde, em Tanger. As partidas marcarão o retorno de Lionel Messi, que não veste as cores da seleção desde a decepcionante campanha na Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, que terminou nas oitavas de final.