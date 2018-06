Após sofrer traumatismo, Farfán assistirá despedida do Peru na Copa em hospital

O traumatismo crânioencefálico sofrido no último sábado, durante treinamento da seleção peruana, vai tirar o atacante Jefferson Farfán do último compromisso da equipe na Copa do Mundo da Rússia. Por recomendação médica, ele segue internado e sob observação em um hospital, onde acompanhará o duelo de terça-feira, às 11 horas (de Brasília), com a Austrália, em Sochi, pela rodada final do Grupo C. Mas publicou mensagem tranquilizadora, direcionada aos torcedores, nas redes sociais.

Farfán se chocou com um goleiro da seleção sub-20 do Peru em treino nos arredores de Moscou e chegou a ficar sem se movimentar, o que provocou grande preocupação. Levado para um hospital, teve o traumatismo confirmado por exames, mas se recupera bem. A recomendação médica, que está sendo cumprida, porém, é de que ele fique internado por 72 horas, o que o deixará de fora do último compromisso peruano na Copa.

"Isso nos preocupou, mas temos que reconhecer e também agradecer pelo atendimento imediato do nosso departamento médico, assim como a Rússia, que está muito bem preparada para essas situações. O protocolo daqui determina que ele fique internado por 72 horas, ou já teria recebido alta", explicou o técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

O próprio jogador se manifestou, em texto divulgado em seu perfil no Instagram, sobre a sua situação. "Foi muito duro o momento que passei no sábado", escreveu, depois agradecendo a todo apoio recebido. "Agora só resta me recuperar, pensando na minha saúde e família. Morreria para estar com meus companheiros nesse último jogo, mas, por recomendações médicas, é algo impossível e só me resta apoiar meus companheiros e a comissão técnica do hospital", acrescentou.

Além de Farfán, o Peru também não poderá contará com o zagueiro Alberto Rodríguez no duelo desta terça com a Austrália - ele está contundido e deverá ser substituído por Santamaria na formação titular. Assim, Gareca deve escalar a equipe com a seguinte formação em Sochi: Gallese; Advíncula, Christian Ramos, Santamaria e Trauco; Aquino, Yotún, Carrillo, Cueva e Flores; Guerrero.

Derrotada por Dinamarca e França, em ambos os jogos por 1 a 0, a seleção peruana ainda não pontuou e nem marcou gols na sua volta à Copa do Mundo após 36 anos de ausência, situação que tentará modificar no duelo com a Austrália, pela última rodada do Grupo C.