Após somente um treino para clássico, Corinthians relaciona time contra Palmeiras

Depois de superar o Montevideo Wanderers, no Uruguai, e se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians realizou apenas um treinamento visando a preparação para o clássico diante do Palmeiras, neste domingo, às 19 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única atividade da preparação aconteceu neste sábado no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista. Os jogadores se apresentaram no final da manhã e fizeram trabalho na academia durante uma hora. À tarde, o técnico Fábio Carille comandou treino técnico e tático, seguido de práticas de bola parada, com cobranças de falta e aprimoramento de finalizações.

A partida deste domingo é fundamental para as pretensões do Corinthians no Brasileirão. O time alvinegro vem em boa fase após a pausa para a Copa América e busca subir na tabela de classificação. Atualmente, está na parte intermediária, no oitavo posto, com 19 pontos. Já o rival Palmeiras, classificado às quartas da Copa Libertadores, é o vice-líder somando 27.

Lesionado, Ralf é o único desfalque alvinegro. O volante se recupera de um desconforto no músculo posterior da coxa direita. De resto, Fábio Carille terá força total à disposição para o confronto diante dos rivais.

A provável escalação do treinador corintiano para a partida deste domingo é a seguinte: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Mateus Vital (Sornoza) e Clayson; Vagner Love.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter

Zagueiros - Henrique, Manoel e Gil

Laterais - Michel Macedo, Fagner, Danilo Avelar e Carlos Augusto

Volantes - Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro e Júnior Urso

Meias - Sornoza, Jadson, Régis, Matheus Vital e Pedrinho

Atacantes - Vagner Love, Boselli, Gustavo, Clayson e Everaldo