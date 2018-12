Após sondar Abel Braga, Vasco garante permanência de Valentim

Após sondar Abel Braga e Rodrigo Caetano, o Vasco acertou a permanência do técnico Alberto Valentim e do diretor executivo de futebol Alexandre Faria. Apesar da pressão para mudanças, especialmente no comando da equipe, o presidente Alexandre Campello garantiu a dupla para 2019.

Com a dificuldade de trazer Abel Braga, que ainda não definiu seu futuro, mas tem o Flamengo como destino provável, Campello optou por manter Valentim, apesar do desempenho ruim da equipe sob o comando do treinador no Campeonato Brasileiro, em que lutou até a última rodada contra o rebaixamento.

Valentim possui contrato com o Vasco até o fim de 2019. Ele tem participado das reuniões organizadas para desenhar o planejamento do clube para a temporada de 2019. O próprio Alexandre Faria já havia dito que Valentim seguiria no cargo, a despeito dos rumores que indicavam sua saída.

Campeão carioca com o rival Botafogo, Valentim deixou o comando da equipe alvinegra e rumou ao futebol do Egito, seduzido pelo alto salário prometido pelo Pyramids FC, clube que também buscou outros brasileiros, como Rodriguinho e Keno. O treinador, no entanto, se desentendeu com o dono do clube e voltou ao futebol brasileiro para treinar o Vasco. Não teve bons números, mas conseguiu evitar o quarto rebaixamento da história do time cruzmaltino.

A comissão técnica, porém, terá alterações. O ex-goleiro Acácio, coordenador da preparação de goleiros da base desde 2018, foi promovido e será auxiliar permanente na equipe profissional. A nutricionista Melina Frota, o fisiologista Maurício Negri e o auxiliar de preparação de goleiros Thiago Mehl não ficam para o próximo ano.