Após sorteio, Cruzeiro e Botafogo decidirão vaga na Copa do Brasil fora de casa

A CBF realizou nesta quinta-feira em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil. Nele, Cruzeiro e Botafogo ficaram com a missão de decidirem os seus confrontos fora de seus domínios. O time mineiro terá pela frente o CRB, enquanto que o carioca jogará contra o Paraná.

Dos clubes mais tradicionais do Brasil, quem saiu com a vantagem de jogar em casa a segunda partida do duelo foi o Fluminense - encara o Figueirense. O Vasco, caso passe nesta quinta-feira pelo ABC-RN, está na mesma situação de Botafogo e Cruzeiro no confronto contra o Goiás.

Diferentemente do que aconteceu nas duas fases anteriores, esta terá partidas de ida e volta. Os 10 duelos estão marcados, inicialmente, para os próximos dias 11 e 18. A tabela detalhada será divulgada posteriormente, já que ainda há três jogos da segunda etapa a serem realizados nesta quinta-feira. Além de Vasco x ABC-RN, jogam Operário-PR x América-MG e Vitória-BA x Lagarto-SE.

Como no regulamento da Copa do Brasil não há como critério de desempate o fato de marcar mais gols fora de casa, o confronto irá para a disputa por pênaltis em caso de igualdade em pontos e no saldo de gols após os dois jogos.

Confira a 3.ª fase da Copa do Brasil:

RODADA DE IDA - 11/03

Botafogo-RJ x Paraná-PR

Figueirense-SC x Fluminense-RJ

ABC-RN ou Vasco-RJ x Goiás-GO

Juventude-RS x América-RN

Atlético-GO x São José-RS

Cruzeiro-MG x CRB-AL

Ferroviária-SP x América-MG ou Operário-PR

Brasil-RS x Brusque-SC

Ceará-CE x Lagarto-SE ou Vitória-BA

Ponte Preta-SP x Afogados-PE

RODADA DE VOLTA - 18/03

Paraná-PR x Botafogo-RJ

Fluminense-RJ x Figueirense-SC

Goiás-GO x ABC-RN ou Vasco-RJ

América-RN x Juventude-RS

São José-RS x Atlético-GO

CRB-AL x Cruzeiro-MG

América-MG ou Operário-PR x Ferroviária-SP

Brusque-SC x Brasil-RS

Lagarto-SE ou Vitória-BA x Ceará-CE

Afogados-PE x Ponte Preta-SP