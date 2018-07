Após sucessivas lesões, Lucas Fernandes quer espaço: ‘Não posso mais perder tempo’

Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o meia Lucas Fernandes, do São Paulo, quer ganhar espaço no time. Revelação das categorias de base do clube, o jovem de 19 anos teve suas primeiras oportunidades na equipe principal no início do ano passado, mas uma sequência de lesões atrasou sua ascensão no grupo.

Motivado, o jogador espera poder entrar em campo contra o Avaí, no próximo domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Quero retomar o mais rápido possível, não posso mais perder tempo”, disse Lucas Fernandes, à SPFC TV. “Estou pronto para entrar e corresponder à altura no que o time estiver precisando. Então, é trabalhar e fazer bons jogos para me firmar na equipe”.

Destaque no treino da última quarta, Lucas Fernandes não esconde a expectativa de voltar a ser relacionado pelo técnico Dorival Junior, e projeta um duelo difícil contra o time catarinense. “Estou muito feliz por ter voltado ao grupo e minha expectativa é de fazer bons treinos para estar pronto para domingo. Vai ser um jogo difícil, mas tempos que recuperar os pontos que deixamos escapar e sair de vez dessa situação”.

A última vez que o meia entrou em campo foi na 16ª rodada do Brasileirão, no empate em 1 a 1 com o Grêmio no Morumbi. Lucas Fernandes fez o gol de empate do time da casa. Ainda em campo, sentiu as dores na coxa esquerda que o tiraram dos gramados desde então.

A lista de lesões do atleta no time principal começa no ano passado, logo após sua promoção. Fez duas cirurgias, uma no joelho e outra no ombro, que o fizeram perder todo o segundo semestre do ano. Durante o Campeonato Paulista desse ano, teve sua primeira lesão muscular que o afastou dos gramados.