Após sucesso do Sub-17, Corinthians cancela gratuidade e vende ingresso para clássico

O Corinthians mudou os planos e decidiu cobrar a entrada de torcedores para a partida contra o Palmeiras, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20, que será realizado neste domingo, às 10h. Inicialmente, o clube havia divulgado que a entrada seria gratuita, mas mudou os planos após a partida realizada pelo Sub-17, quando um bom público compareceu ao estádio.

+ Com Romero e Pablo, Carille testa mudanças no Corinthians

A justificativa alegada pelo Corinthians para a alteração é a segurança. Não se pode ter policiamento em jogos que a entrada é gratuita, por isso, decidiram cobrar o valor de R$ 20 (R$ 10 meia-entrada para o Fiel Torcedor) para o Setor Norte e R$ 30 (R$ 15 a meia) para o Setor Leste Inferior. As vendas já estão sendo feitas pelo site do Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br).

Na sexta, torcedores que não são sócios do programa poderão comprar ingresso pelo www.ingressoscorinthians.com, com 30% de desconto. Também existirá venda na Arena Corinthians, no Parque São Jorge, nas lojas Poderoso Timão do Shopping D, da Rua Augusta e do Tietê Plaza.

Na quarta-feira, o Corinthians sub-17 jogou na Arena com entrada gratuita e mesmo a partida sendo em um dia de semana e às 16h, o público foi considerado excelente pelos organizadores do estádio. No total, 11.774 torcedores estiveram presentes.

+ Após atrito com empresário, Corinthians desiste de Júnior Dutra e mira Roger

Em relação ao jogo, este será o terceiro confronto do Corinthians contra o Palmeiras pelo Paulista Sub-20. Na primeira fase, a equipe comandada pelo técnico Dyego Coelho (ex-lateral do clube) empatou por 2 a 2 (gols de Guilherme Romão e David) e venceu por 1 a 0 (gol de Carlos), sendo que ambos jogos foram realizados na Arena Barueri.