Após sufoco, São Paulo busca sequência inédita de invencibilidade

A vitória épica do São Paulo sobre o Botafogo por 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo, tirou a equipe da zona de rebaixamento após seis rodadas. Além disso, o triunfo abriu a possibilidade de o time alcançar uma sequência inédita de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo soma três jogos sem perder (Vasco, Grêmio e Botafogo) e vai buscar ampliar a série diante do Coritiba, na quinta-feira, às 19h30, no Morumbi.

A maior sequência até agora havia sido alcançada com apenas dois jogos sem derrota, ainda no início do torneio, após vitórias sobre o Avaí e o Palmeiras. Autor de um gol na estreia, Hernanes afirma que o time vai embalar.

"Acredito que o São Paulo vai embalar. Enfrentamos três jogos complicados. Agora, vamos aproveitar toda essa energia, esse inconsciente coletivo de que o time vai embalar. O Morumbi estará cheio na quinta-feira", declarou, logo após a vitória sobre o Botafogo.

Beneficiado pelos resultados da rodada, especialmente a vitória do Atlético Mineiro sobre o Coritiba, no Paraná, por 2 a 0, neste domingo, o time de Dorival Junior ficará fora da zona da degola independentemente do resultado da partida entre Vasco e Atlético-PR na noite desta segunda-feira.

O São Paulo entrou na zona da degola após a derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no Luso Brasileiro. O resultado definiu a demissão do técnico Rogério Ceni. Dois dias depois, a diretoria anunciou a contratação de Dorival Junior, que soma duas vitórias (Vasco e Botafogo), dois empates (Atlético-GO e Grêmio) e uma derrota (Santos). O triunfo sobre o Botafogo foi o terceiro com o treinador.