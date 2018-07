Após 'sumiço', Jô é afastado e pagará multa no Inter

Na segunda-feira, Jô deixou o treinamento do Inter mais cedo, alegando mal-estar, não foi mais localizado pelos dirigentes do clube e não deu explicações para seu sumiço. No dia seguinte, ele participou de uma atividade com os jogadores que não haviam viajado para a Bolívia.

No entanto, o caso de indisciplina do atleta ainda não havia acabado. Na mesma terça foi revelado que ele havia dado uma festa em sua casa na noite anterior, que teria sido interrompida pela polícia por conta do barulho. Para piorar, o carro do jogador foi envolvido em um acidente na zona sul de Porto Alegre. Quem estava dirigindo era um amigo, que não possui habilitação, e estaria andando em alta velocidade.

As atitudes de Jô irritaram o técnico Dorival Júnior e a diretoria e sua demissão chegou a ser especulada pela imprensa local. Mas, de acordo com o Internacional, ele demonstrou arrependimento e pediu desculpas aos companheiros, ao clube e à torcida. "Garanto que darei a volta por cima, pois vim ao Inter para vencer", declarou o atacante.