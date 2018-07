Após sumiço, Jô se acerta com Atlético-MG e treina na sexta-feira

'Desaparecido' desde a vitória contra o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro, Jô resolveu suas pendências e se reapresentará ao Atlético-MG ainda nesta semana. Em entrevista à Rádio Globo, o diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf, confirmou que o atacante voltará a treinar com o restante do plantel a partir desta sexta-feira.

"Está resolvido. Jô retorna a Belo Horizonte nesta quinta-feira e na sexta treina normalmente com o grupo", disse o dirigente após empate fora de casa contra a Chapecoense, em partida adiada da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jô não é visto na Cidade do Galo desde segunda-feira e sequer avisou aos diretores ou a comissão técnica do Atlético. O contato com o clube só foi realizado por meio dos agentes do jogador que alegaram que o atacante passa por "sérios problemas particulares".

De acordo com a Globoesporte.com, o atacante, que havia sido cortado do jogo desta quarta-feira e possui contrato até o fim de 2016, vai ter corte de 40% dos seus vencimentos por causa da ausência no treinamento.