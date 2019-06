Após 'sumir', Igor Gomes pode ter nova chance no São Paulo

Igor Gomes pode ter a chance de voltar a ser titular do São Paulo na partida contra o Avaí, neste sábado, às 21h, na Ressacada, pela oitava rodada do Brasileirão. O meia surge como principal candidato à possível vaga de Hernanes, que tem retorno da Itália previsto nesta sexta-feira e é dúvida.

Aos 20 anos, Igor Gomes se destacou durante a reta final do Paulistão. Ele foi titular pela primeira vez na última rodada da fase de grupos e permaneceu na equipe durante os mata-matas.

No Brasileirão, porém, Igor Gomes só iniciou a partida de estreia diante do Botafogo. Ele voltou a ser titular contra o Bahia na ida Copa do Brasil, quando o técnico Cuca preservou alguns jogadores por conta da sequência de cinco duelos em apenas 15 dias.

Após o "sumiço", Igor Gomes pode voltar a ser titular. Hernanes viajou à Itália no começo da semana porque seu filho Ezequiel está doente. O jogador postou que o filho estava em "pronta recuperação" e agradeceu o apoio dos fãs por meio das redes sociais.

A tendência é de que Hernanes treine nesta sexta-feira, na última atividade antes do confronto com o Avaí. Como de costume, Cuca fechará o treino no CT da Barra Funda.

A provável equipe tem: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Vitor Bueno (Everton), Toró e Alexandre Pato.

Como Everton voltou a ficar à disposição após recuperar-se de uma concussão cerebral, Igor Gomes ganhou mais um concorrente no setor ofensivo. Isso porque Cuca pode deslocar Vitor Bueno para o meio e colocar Everton aberto.