Após superar câncer, Abidal promete boa forma em final

Desde que voltou a defender o Barcelona, Abidal jogou poucas vezes pelo time. Agora, porém, ele se vê pronto para ser campeão europeu novamente, sendo que ele ficou fora da decisão da Liga dos Campeões 2008/2009, quando estava lesionado e suspenso e não pôde encarar o mesmo Manchester United em Roma.

"Faltam duas semanas para (o jogo de) Wembley e a sorte é que os preparadores físicos me conhecem muito bem e me colocarão em plena forma para este dia", afirmou o jogador, em entrevista a um programa do canal de TV do Barcelona.

A rápida volta de Abidal surpreendeu a todos, tendo em vista a gravidade do câncer que superou, e agora o próprio jogador admite que a doença mudou a sua forma de encarar a vida e transformou, inclusive, o seu caráter.

"Quando te acontece algo assim, de um dia para o outro a vida pode mudar e a minha mudou muito, sobretudo o caráter. Por isso, sigo fazendo revisões (exames de rotina) porque (o câncer) pegou meu fígado, mas amanhã pode ser outra coisa", disse Abidal, que se sente um sortudo pelo fato de o tumor ter sido detectado a tempo de ser extirpado.

No último dia 11, Abidal entrou jogando como titular na partida contra o Levante, na qual o Barcelona empatou por 1 a 1 e garantiu o título espanhol por antecipação. Na comemoração, o jogador foi muito aplaudido pelos torcedores e festejado pelos companheiros de equipe. Ao falar de sua identificação com o clube, o atleta francês disse nesta segunda que pretende seguir vivendo em Barcelona depois de encerrar a sua carreira. Ele, inclusive, promete estudar bastante para falar com fluência até mesmo a língua catalã.

"Eu quero me adaptar plenamente porque quero viver aqui", disse Abidal, para depois mostrar confiança na renovação de seu contrato com o clube. "O presidente (Sandro Rosell) e todo mundo sabe que me resta um ano mais de contrato e estou muito tranquilo. Não tenho pressa (em renová-lo) e seguramente assinaremos um novo contrato, se ainda me quiserem, é claro", encerrou, em tom de brincadeira.