Após superar câncer, Eric Abidal volta à seleção francesa

PARIS - O lateral Eric Abidal voltou a ser chamado para a seleção francesa, nesta quinta-feira. É a primeira convocação do jogador do Barcelona desde que ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no fígado, no dia 17 de março.

Abidal está na lista de 26 atletas convocados pelo técnico Laurent Blanc para a partida diante da Bielo-Rússia, no dia 3 de junho, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012, e para dois amistosos, diante de Ucrânia, no dia 6, e Polônia, no dia 9 do mesmo mês.

"Deixei uma mensagem para ele há uns dez dias dizendo que estava muito feliz em vê-lo de volta aos gramados. Ele ficará muito feliz de estar voltando e tem condições de brigar pela titularidade na lateral esquerda. É incrível o que ele já alcançou, é uma boa surpresa. Sua volta à seleção dará moral a ele", disse Blanc.

O jogador voltou aos gramados no início deste mês, no empate do Barcelona por 1 a 1 diante do Real Madrid, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Sua última aparição com a camisa da França havia sido diante do Brasil, na vitória por 1 a 0 em amistoso, em fevereiro, em solo francês.

Totalmente recuperado - de forma surpreendente pela rapidez com a qual ele superou a grave doença -, o lateral está em Londres com o Barcelona. Neste sábado, a equipe faz a decisão da Liga dos Campeões da Europa, diante do Manchester United, no Estádio de Wembley.

Outra surpresa na lista de Blanc é o meio-campista do Sochaux Marvin Martin, que se aproveitou das ausências dos lesionados Lassana Diarra e Yoann Gourcuff para ser convocado pela primeira vez para a seleção.

Com 12 pontos em cinco partidas, a seleção francesa é líder do Grupo D das Eliminatórias, seguida justamente pelo Bielo-Rússia, que tem oito. Em caso de vitória, a França ficará muito próxima da competição continental, que acontece em 2012, na Polônia e na Ucrânia.

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros - Cédric Carrasso (Bordeaux), Hugo Lloris (Lyon) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores - Eric Abidal (Barcelona), Patrice Evra (Manchester United), Younes Kabul (Tottenham), Adil Rami (Lille), Anthony Reveillere (Lyon), Bacary Sagna (Arsenal) e Mamadou Sakho (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas - Yohan Cabaye (Lille), Vassiriki Abou Diaby (Arsenal), Alou Diarra (Bordeaux), Yann M''Vila (Rennes), Florent Malouda (Chelsea), Marvin Martin (Sochaux), Blaise Matuidi (Saint-Etienne) e Samir Nasri (Arsenal).

Atacantes - Karim Benzema (Real Madrid), Kevin Gameiro (Lorient), Guillaume Hoarau (Paris Saint-Germain), Jeremy Menez (Roma), Charles N''Zogbia (Wigan), Loic Remy (Olympique de Marselha), Franck Ribery (Bayern de Munique) e Mathieu Valbuena (Olympique de Marselha).