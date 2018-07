Após superar câncer, Jonás Gutiérrez pode voltar a jogar no sábado

O meia Jonás Gutiérrez deve enfim voltar a disputar uma partida pelo Campeonato Inglês no próximo fim de semana. Nesta quinta-feira, o técnico do Newcastle, John Carver, revelou a intenção de utilizar o jogador argentino no duelo do próximo sábado com o Aston Villa, em casa.

Caso Jonás Gutiérrez realmente entre em campo, o confronto do fim de semana será o primeiro do meia argentino no Campeonato Inglês desde que ele superou um câncer no testículo esquerdo. O jogador foi declarado curado em novembro do ano passado e voltou a treinar no mês seguinte.

Nesta quinta-feira, Carver adiantou que pretende relacionar o jogador para o duelo com o Aston Villa. "Isto é uma grande motivação para ele, para todos do clube e, certamente, para os torcedores, porque eu sei o quanto gostam dele", disse o treinador.

Jonás Gutiérrez, de 31 anos, não atua pelo Newcastle desde outubro de 2013, antes de ser emprestado ao Norwich City no início de 2014. Ele ficará sem contrato no final da temporada e conversou recentemente com dirigentes do Vélez Sarsfield sobre um possível retorno ao futebol da Argentina.