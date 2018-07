Após superar leucemia, goleiro nigeriano do Wolverhampton anuncia aposentadoria

O goleiro Carl Ikeme anunciou nesta sexta-feira a sua aposentadoria dos gramados, apenas um mês após revelar que estava completamente recuperado de uma leucemia. O agora ex-jogador nigeriano, de 32 anos, esteve vinculado durante toda a sua carreira profissional ao Wolverhampton, embora tenha sido emprestado diversas vezes pelo clube inglês.

Ikeme passou toda a última temporada do futebol europeu lutando contra a doença. E ainda que tenha conseguido superá-la, o goleiro decidiu seguir a recomendação médica de que não deveria expor o seu corpo novamente a uma rotina de jogador profissional, com treinamentos e jogos. Assim, a sua última aparição em campo foi em março de 2017, pelo Wolverhampton, sendo que ele atuou por mais de 200 vezes pelo clube.

"Eu falei com o médico e ele sugeriu que eu deveria me aposentar, por causa dos efeitos que o tratamento provocou no meu corpo", afirmou, destacando que essa não foi uma decisão fácil de ser tomada.

"Minha saúde é a coisa mais importante e eu só quero estar aqui para meus filhos, familiares e amigos", disse Ikeme, ao site oficial do clube. "É difícil quando você olha para o que você passou na sua carreira no futebol, mas, com sua vida em perigo, é um preço mínimo que preciso pagar."

Ikeme, de 32 anos, chegou ao Wolverhampton quando tinha apenas 14 anos, mas não pôde participar do título da segunda divisão inglesa na temporada passada, embora tenha participado das campanhas do acesso em 2003 e 2009.

O goleiro também disputou dez jogos pela seleção da Nigéria, que o nomeou como 24º jogador da equipe na Copa do Mundo da Rússia, como uma forma de homenagear a sua luta contra a leucemia.