Após superlotação de Fan Fest, Moscou cria espaço extra

A prefeitura de Moscou vai inaugurar uma nova área na cidade para torcedores acompanharem a partida da Rússia contra a Croácia, sábado, pelas quartas de final. A decisão das autoridades locais foi tomada por causa da grande demanda do público na capital - o jogo será disputado em Sochi.

+ Tempestade em Moscou causa cancelamento de Fan Fest para oitavas da Copa

+ Barrados no baile: Fan Fest de Moscou ficou pequena nos jogos da Rússia

+ Depois de três Copas, o vermelho volta a ficar em alta na Rússia

Torcedores russos estão fascinados com o sucesso surpreendente da seleção da casa no Mundial, uma vez que a Rússia chegou até as quartas de final apesar de ser o time com a pior ranking entre os classificados para o torneio (70.º lugar).

A capital russa tem uma área oficial da Fifa para torcedores, com enormes telões, localizada no câmpus Sparrow Hills da Universidade de Moscou, e o temor é de superlotação para o jogo decisivo de sábado.

Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 de julho de 2018

“A área para torcedores é muito popular. Dezenas de milhares de pessoas estão se reunindo para assistir aos jogos em Sparrow Hills. Para o conforto dos torcedores, decidimos organizar um espaço adicional para assistir aos jogos perto do estádio Spartak”, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, em publicação no Twitter.

A nova área será inaugurada na tarde de sábado. O porta-voz do Comitê Organizador Local da Copa informou que o novo espaço não é oficial da Fifa e que faz parte de uma iniciativa da cidade. A Fan Fest de Moscou tem capacidade para 25 mil pessoas, mas são esperados cerca de 40 mil torcedores no sábado. A Copa tem 11 endereços oficiais da Fan Fest, um em cada cidade-sede. O espaço da capital é o único em que foram registrados episódios de superlotação quando a seleção da casa entrou em campo.

No último dia 25, no jogo entre Rússia e Uruguai, que definiu a liderança do Grupo A, em Samara, a prefeitura de Moscou chegou a pedir que os torcedores não comparecessem à Fan Fest em Sparrow Hills para assistir ao confronto. Após os jogos, a Praça Vermelha tem sido o ponto de encontro para festejar as boas atuações da Rússia.