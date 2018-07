Após suposto atrito, Del Piero lamenta saída de técnico

"Eu sinto muito pela saída do nosso técnico Ian Crook. Nos poucos meses em que eu estou aqui em Sydney até agora, apreciei a qualidade do técnico e do ser humano. Foi uma escolha pessoal dele e precisa ser respeitada. Só posso desejar o melhor para ele no futuro", declarou.

Apesar das declarações de Del Piero, o próprio Ian Crook admitiu que a pressão sobre ele aumentou muito com a chegada do italiano. O treinador deixou o cargo depois da derrota por 3 a 2 para o Melbourne Victory no sábado. Antes, o Sydney havia sido atropelado pelo Central Coast Mariners, por 7 a 2. A equipe é apenas a oitava colocada no Campeonato Australiano, que conta com 10 clubes.

"Como um time, claro que estamos passando por um período difícil, mas eu sei que o grande sucesso também depende da capacidade de aprender como reagir e superar as situações complicadas, quando tudo parece dar errado", apontou Del Piero.