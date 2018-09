Após suspensão, Clayson recebe multa por jogar água em torcedora da Chapecoense

O atacante Clayson, do Corinthians, foi punido nesta quarta-feira no STJD com multa de R$ 3 mil por jogar água em uma torcedora da Chapecoense no duelo entre as equipes disputado em 12 de agosto, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador já havia sido punido com dois jogos de suspensão em julgamento realizado no último dia 30. Clayson foi enquadrado por conduta antidesportiva e cumpriu a pena nas partidas contra Atlético-MG e Ceará.

Nesta quarta-feira, o atacante foi julgado pelo Pleno, última instância nacional do tribunal, que decidiu não ampliar o gancho, mas também aplicar uma multa. O procurador-geral Felipe Bevilacqua determinou "que o valor seja revertido para uma instituição de caridade indicada pelo clube e que Clayson visite e entregue brindes no local".

A sugestão foi acolhida pelo advogado do Corinthians, João Zanforlin, que se comprometeu em enviar fotos do cumprimento da decisão. Nesta quarta-feira pela manhã Clayson participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Jair Ventura. O jogador foi um dos destaques do trabalho tático ao anotar dois gols.

A tendência é que ele comece novamente em campo na partida do Corinthians de domingo, às 16h, em casa, contra o Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.