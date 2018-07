Após suspensão, Emerson deve reforçar o Botafogo na quarta

O atacante Emerson volta a reforçar o Botafogo após ficar três partidas fora do time. O jogador treinou entre os titulares nesta segunda-feira, no campo anexo do Engenhão, e pode ser escalado para enfrentar o Ceará na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O atacante deve retornar à equipe na vaga do meia Daniel, que sente dores na coxa direita e provavelmente não terá condições de jogo.

Emerson desfalcou o time nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro - contra Fluminense, Figueirense e Chapecoense - por cumprimento de uma suspensão, mas como a próxima partida é válida pela Copa do Brasil, o jogador está livre para atuar. O clube também conseguiu um efeito suspensivo visando a próxima rodada do Brasileiro, contra o Santos, e poderá contar com o atacante novamente.

O volante Aílton foi substituído durante a última partida porque sentiu dores musculares, o que causou preocupação à comissão técnica. Porém, o jogador treinou normalmente e deve estar à disposição para enfrentar o Ceará.