Após suspensão, Marcinho fica fora de time titular em treino do São Paulo

O treino desta quarta-feira foi de testes no time do São Paulo. O atacante Marcinho, que estará à disposição do técnico Dorival Junior para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, depois de cumprir suspensão na última rodada, ficou fora do time titular da equipe nas atividades da manhã no CT da Barra Funda. O treinador preferiu manter Marcos Guilherme no setor ofensivo.

Pratto, que também cumpriu suspensão no empate com o Avaí, treinou com os titulares e foi a única novidade no treino em relação ao time que iniciou o jogo no último domingo na Ressacada, em Florianópolis. Assim, a equipe foi escalada com a seguinte formação: Sidão; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros; Marcos Guilherme, Jucilei, Hernanes e Cueva; Pratto.

Durante o treino, Dorival alternou Denis e Sidão no gol dos titulares e testou Lucas Fernandes e Maicosuel nas respectivas posições de Marcos Guilherme e Cueva. Cueva voltou ao time titular para substituir Hernanes e Foguete, mais tarde, entrou no lugar de Buffarini.

Gilberto também foi testado entre os titulares na segunda metade do treino, no lugar de Pratto. Recém-contratado, Bruno Alves teve a oportunidade de treinar com os titulares pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo, na segunda-feira, substituindo o zagueiro Arboleda. O zagueiro, ex-Figueirense, será apresentado oficialmente como reforço nesta quarta pelo clube do Morumbi.

O lateral Junior Tavares e o atacante Wellington Nem, de muletas, assistiram ao treino do lado de fora do gramado. Tavares se recupera de uma lombalgia; Nem, de uma cirurgia no joelho direito. O atacante iniciou nesta semana uma nova etapa de sua recuperação, no Reffis do São Paulo. Ele precisou fazer a reconstrução dos ligamentos do joelho depois de se lesionar no jogo contra o Botafogo, no Rio.

Após ter empatado por 1 a 1 com o Avaí, o São Paulo fechou a 21ª rodada do Brasileirão na 17ª posição, encabeçando a zona de rebaixamento, com 23 pontos. Dois atrás de Chapecoense e Vasco, respectivos 15º e 16º colocados, o time tricolor assim precisa vencer os palmeirenses para poder fechar a 22ª rodada fora da área da degola da tabela de classificação.