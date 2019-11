Após susto, Atlético de Madrid supera Espanyol e continua na cola de Barça e Real

O Atlético de Madrid tomou um grande susto, mas conseguiu se recuperar para vencer o Espanyol neste domingo, no Wanda Metropolitano, em Madri. De virada, a equipe comandada por Diego Simeone ganhou por 3 a 1, em duelo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time do Atlético chegou aos 24 pontos na classificação, ocupando a terceira colocação - os atleticanos têm apenas um ponto a menos do que os líderes Barcelona e Real Madrid. Já o Espanyol continua com oito pontos, à frente apenas do lanterna Leganés.

No Wanda Metropolitano, o time de Barcelona abriu o placar aos 38 minutos com um belo chute de Sergi Darder na entrada da grande área. Mas o Atlético conseguiu a igualdade ainda no primeiro tempo. Lançado na ponta esquerda, Alvaro Morata cruzou, a bola pegou efeito e enganou o goleiro Diego López. Oportunista, Angel Correa não desperdiçou a oportunidade para empatar, aos 45.

O segundo tempo foi todo do Atlético. Lançado na meia direita, Morata bateu firme na saída de López, aos 13 minutos. Nos momentos finais da partida, aos 47, saiu o gol mais bonito da jornada. Diego Costa cruzou da direita, Hector Herrera deixou a bola passar e o capitão Koke teve tranquilidade para dominar a bola e completar o placar.