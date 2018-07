Após susto, Chicão treina normalmente no Corinthians

Chicão chegou a gritar de dor após a torção sofrida na última segunda e deixou o gramado caminhando com alguma dificuldade. Entretanto, nesta terça o defensor não exibiu nenhuma limitação com a sua perna direita em um treinamento com bola.

Desta forma, Chicão deverá ser confirmado como titular ao lado de Leandro Castán na zaga titular corintiana que enfrentará os santistas nesta quarta. Outro jogador que deve ter a sua escalação garantida por Tite é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que voltou a ser poupado nesta terça por causa de dores na coxa direita, resultado de uma pancada levada no primeiro duelo da semifinal contra o Santos, na Vila Belmiro. Por causa do problema, ele ficou fora do treinamento da última segunda.

No duelo diante do Santos, Tite tem como único desfalque confirmado o atacante Emerson, expulso no jogo de ida da semifinal e autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o rival naquele confronto. Willian será o substituto do jogador.