Após 'susto' com choque de cabeça, Marrony celebra volta ao Vasco

Depois de um verdadeiro "susto" no confronto com o Serra-ES, pela Copa do Brasil, o atacante Marrony está de volta ao Vasco. Recuperado do choque de cabeça que sofreu naquela partida, o jogador de 20 anos será normalmente aproveitado no duelo diante do Boavista, sábado, em São Januário, pela Taça Rio.

"Já estou 100%. Foi um susto. No dia, fiquei meio inconsciente. Na tevê, dizem que pedi para voltar para o jogo, mas não lembro disso. Estou muito bem, fico feliz por estar de volta. Que possa ter a oportunidade de jogar no sábado caso o Valentim precisa", declarou nesta quinta-feira.

Contra o Serra, Marrony sofreu o choque em dividida com o zagueiro adversário e precisou ser substituído. Submetido a exames, teve que respeitar o protocolo estabelecido pela Fifa e ficou afastado das atividades por cinco dias, sendo desfalque no clássico com o Botafogo.

Foi um contratempo em uma temporada que vem sendo memorável para o atacante, que se estabeleceu como titular da equipe de Alberto Valentim. O destaque foi tanto que ele foi procurado pela diretoria e, valorizado, assinou extensão de contrato até dezembro de 2023.

"Fiquei feliz com mais um objetivo meu. Todo moleque da base sonha com o que estou vivendo. O Vasco me deu todo o suporte para isso. Desde quando cheguei aqui, procurei dar meu melhor, sempre fiz amizades. Desde o começo do ano, venho me destacando", afirmou. "Esse começo de ano que tive foi uma coisa surpreendente."