Após susto em avião, festa do Flu vara madrugada Já passava das duas horas da manhã desta segunda-feira quando os jogadores do Fluminense chegaram às Laranjeiras para comemorar o quarto título brasileiro do clube, conquistado no último domingo com a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, em Presidente Prudente. O avião fretado que levou a equipe ao Rio de Janeiro teve um problema técnico e deu um susto nos jogadores.