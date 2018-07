Após susto, Marcelo treina normalmente no Real Madrid

O brasileiro Marcelo deu um grande susto no técnico Carlo Ancelotti e na torcida do Real Madrid ao precisar deixar o duelo diante do Deportivo La Coruña, no último sábado, lesionado. Neste domingo, no entanto, o jogador treinou normalmente na reapresentação do elenco e mostrou que está bem fisicamente.

No sábado, Marcelo levou um pisão de Laure e, imediatamente, acusou fortes dores e pediu para ser substituído. A presença do lateral na atividade deste domingo, no entanto, é bom sinal para Ancelotti escalar o Real para o duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Schalke 04, na quarta-feira, em Gelsenkirchen.

Um dia após a vitória sobre o La Coruña, os jogadores que não foram titulares fizeram uma atividade no campo. Carvajal, Pepe, Lucas Silva, Chicharito e Jesé tiveram a companhia de outros três nomes do time B. Já os 11 que entraram em campo no sábado ficaram realizando exercícios de recuperação na academia.