Após susto, Messi volta a treinar normalmente

A saída de campo do meia-atacante Lionel Messi após um choque com o capitão Javier Mascherano, em Ezeiza, onde a Argentina se prepara para a Copa do Mundo, deixou os argentinos apreensivos. Porém, o jogador participou normalmente de um treinamento neste sábado.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) divulgou um comunicado em seu site oficial de que o incidente foi somente um susto. "Foi apenas um machucado na perna direita. Nada demais", informou a nota.

Entretanto, a presença do principal destaque da seleção argentina no amistoso contra o Canadá, na próxima segunda-feira, em Buenos Aires, ainda não está confirmada. O técnico Diego Maradona disse que a decisão caberá ao próprio jogador. Devido à desgastante temporada de Messi na Espanha, a ideia do treinador da Argentina é poupá-lo ou colocá-lo em campo por alguns minutos.

Todas as atenções na Argentina estão voltadas para Messi. E não é para menos. O jogador considerado pela Fifa o melhor do mundo em 2009 foi o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 34 gols, e também encabeça com 47 tentos a lista dos goleadores do continente nesta temporada. Por isso, Maradona deposita todas as suas fichas no meia-atacante.

O amistoso da Argentina contra o Canadá, no estádio do River Plate, selará a despedida diante de sua torcida. A partida para Pretória, na África do Sul, está prevista para a próxima sexta-feira. A seleção de Maradona está no Grupo B, com Coreia do Sul, Grécia e Nigéria, contra quem estreará no dia 12 de junho, em Johannesburgo.