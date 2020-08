Após susto no Pernambucano, Sport aposta em Hernane na estreia no Brasileirão

Após escapar do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, o Sport entra um pouco aliviado para iniciar sua trajetória no Brasileirão, que começa neste sábado, às 21 horas, diante do Ceará, na Ilha do Retiro, no Recife. O técnico Daniel Paulista ganhou uma boa notícia do seu departamento médico. Recuperado de uma inflamação muscular na coxa, Hernane Brocador foi liberado e deverá estar entre os titulares.

Caso Daniel Paulista aposte mesmo em Brocador, artilheiro do time na temporada com cinco gols, Elton iniciará no banco de reservas. O treinador tem mais uma dúvida, entre Marquinhos e Rafael. O primeiro é o favorito para ficar com a vaga.

O meio de campo também tem gerado boas disputas no time de Daniel Paulista. Desta vez, o duelo particular é entre João Igor e Betinho. Willian Farias e Jonatan Gómez completam o miolo.

"Nós temos de trabalhar na realidade: grande foco é a permanência. Pela grandeza do Sport, sei que teríamos de pensar em algo maior, mas temos de fazer tudo com os pés no chão. Tentaremos fazer o maior número de pontos possíveis para garantir uma "gordura" em relação à zona de rebaixamento. Não podemos vender uma mentira para o torcedor", disse o treinador.

Para Entender Brasileirão 2020: onde assistir, premiação, times, calendário e muito mais Campeonato será finalizado apenas em fevereiro de 2021, em razão do atraso no início da competição, por causa do novo coronavírus

O Sport vem de um vice-campeonato da Série B em 2019. Mas continua tendo problemas administrativos e financeiros que podem atrapalhar a produção do time durante a competição. Mas há esperança de dias melhores. "O maior desafio que o Sport vai ter no decorrer desse campeonato é conseguir se firmar no cenário internacional e conseguir uma classificação em uma copa internacional. O time vai voltar ao alto nível na América do Sul", garantiu o atacante Leandro Barcia.

FICHA TÉCNICA:

SPORT - Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Willian Farias, João Igor (Betinho), Jonatan Gómez; Marquinhos (Rafael), Leandro Barcia e Hernane Brocador. Técnico: Daniel Paulista.