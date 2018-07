Após susto, Renato comemora volta aos treinos no Fla

"Estava com saudade de fazer o que gosto. Fui pego de surpresa e bate o susto, mas foi só um susto", diz o atleta, diagnosticado com arritmia cardíaca no início de março. "Teve um pouco de exagero por parte da imprensa, mas estou de volta aos trabalhos, estou feliz, vou trabalhar de maneira diferente no começo e só em estar com o grupo já fico muito feliz".

Motivado pela rápida recuperação, Renato trocou as previsões sobre seu retorno ao time pelos agradecimentos. "Estou aqui mais para agradecer as pessoas que me apoiaram neste momento. Os médicos do Flamengo, o hospital, aos jogadores do clube, que me homenagearam publicamente, aos funcionários, torcedores, a presidente, ao vice de futebol, o pessoal do site, o marketing e outros jogadores também, além da imprensa. Enfim, a todos que fizeram oração e torceram pela minha recuperação", afirma.