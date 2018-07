Após susto, zagueiro holandês deve enfrentar o México Desfalque contra o Chile porque se recuperava de leve concussão cerebral, o zagueiro Bruno Martins Indi treinou sem limitações nesta terça-feira e deve estar à disposição do técnico Louis Van Gaal para a próxima partida da Holanda na Copa do Mundo. A seleção se prepara para disputar as oitavas de final do torneio contra o México, no domingo, em Fortaleza.