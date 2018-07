Após taça nos EUA, São Paulo trabalha pontaria em 1º treino após volta ao Brasil

Os jogadores do São Paulo retornaram aos treinos no Brasil nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e o técnico Rogério Ceni reforçou as atividades de toque de bola no ataque e finalizações. No ano passado, o time foi bastante criticado por criar muitas jogadas, mas não concluir em gols. E na disputa da Florida Cup, apesar do título, o time passou em branco com dois empates por 0 a 0.

No treino, Rogério Ceni colocou barreiras que representavam defensores adversários e pedia a todo momento que os jogadores usassem a velocidade e a precisão nos chutes. Deu muitas broncas e pedia para os jogadores que atuam pelos lados do campo cruzarem a bola por baixo, para que os atacante finalizassem com os pés.

"A gente está trabalhando forte, vindo numa pegada intensa de pré-temporada, e no começo sempre é difícil. Temos de acertar uma coisa ou outra, isso é nítido desde o ano passado, mas estamos focados e vamos conseguir fazer os gols que o São Paulo quer e que o Rogério tanto pede para gente", explicou o atacante Gilberto.

Nesta quinta-feira, o São Paulo vai fazer um treino fechado no CT da Barra Funda. O técnico Rogério Ceni tem a intenção de realizar algumas atividades sem a presença da imprensa. No domingo, o time fará um amistoso contra o Columbus Crew, dos Estados Unidos, no Centro de Formação de Atletas em Cotia.