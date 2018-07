Após tensão, Cruzeiro promete jogo tranquilo em novo duelo com a Chapecoense

Depois do clima extremamente tenso no duelo entre Cruzeiro e Chapecoense na quinta-feira, que colocou o time mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, após o empate por 0 a 0, em Chapecó, as duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo no Mineirão, em Belo Horizonte, às 19 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

E a promessa é de que os problemas - envolvendo discussões entre técnicos, dirigentes e atletas das duas equipes - fiquem no passado e o novo duelo seja ameno. "As coisas vão estar tranquilas. Os dois treinadores já conversaram. Vai ser um outro jogo", prometeu Mano Menezes.

A preocupação do comandante, aliás, é outra. Entre os primeiros do Brasileirão com sete pontos, os mesmos da Chapecoense, o Cruzeiro espera obter um bom resultado para tomar a posição do adversário deste domingo. "A gente fez uma estimativa dos últimos campeões. Aqui no Cruzeiro temos que enxergar coisas grandes", disse o técnico cruzeirense.

Para o duelo deste domingo, Mano tem um importante reforço: recuperado de contusão, o meia Robinho foi relacionado. Sem ritmo de jogo, contudo, ele deve ser opção para o segundo tempo da partida, iniciando o duelo no banco de reservas.

Assim, devido ao pouco tempo para treinar após o jogo de quinta-feira, é provável que Mano aposte em uma escalação similar ao do duelo em Chapecó. O zagueiro Dedé, com incômodo no joelho, segue fora - Luis Caicedo seguirá como substituto -, assim como o lateral-direito Ezequiel.