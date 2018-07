Após tensão em retorno ao Rio, Fla faz reuniões para avaliar queda no Carioca Ainda em clima de tensão, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta terça-feira, após a queda na semifinal do Campeonato Carioca. Em razão da eliminação, o dia foi de treinamentos fechados e reuniões da diretoria, contando com a presença do técnico Muricy Ramalho.