Após tentativa de invasão, Corinthians retorna em paz

Após um grupo de torcedores ligados à Gaviões da Fiel tentar invadir o vestiário da Arena Pantanal, na noite anterior, em Cuiabá, para cobrar os jogadores depois da derrota por 1 a 0 para o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a delegação do Corinthians desembarcou no início da noite desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), sem problemas. Não havia torcedores para protestar contra a equipe e apenas alguns passageiros no local pararam os atletas para pedir autógrafos e tirar fotos.

Entre os torcedores que tentaram invadir o vestiário da Arena Pantanal estava Rodrigo de Azevedo Lopes Fonseca, vice-presidente da Gaviões. Ele foi preso pela Polícia Militar por dano após chutar uma porta e foi levado para averiguação. O torcedor foi liberado nesta quinta-feira mesmo, após pagamento de fiança no valor de R$ 724,00, de acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso.

Conhecido na facção como Diguinho, ele é acusado de matar o palmeirense Diogo Lima Borges durante uma briga em 2005. Eleito vice-presidente no ano passado, na chapa encabeçada por Wagner da Costa, apelidado de BO, Diguinho fez campanha ajudando os 12 corintianos presos em Oruro, na Bolívia, acusados pela morte do jovem Kevin Espada durante partida contra o San Jose, pela Libertadores de 2013. Ele viajou até o país vizinho para prestar assistência aos colegas e comprar alimentos, roupas, remédios e cobertores aos presos. Quando retornou ao Brasil, foi eleito vice-presidente da Gaviões. Hoje, ele toca bumbo na bateria da organizada.