Após tentativa frustrada do Flamengo, Besiktas anuncia contratação de Vagner Love

Depois de ficar na mira do Flamengo para esta temporada, Vagner Love definiu nesta segunda-feira sua nova casa. O atacante de 33 anos foi anunciado como novo reforço do Besiktas, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time turco não confirmou os detalhes do contrato, mas a tendência é que o jogador tenha assinado até o fim da temporada 2019/2020.

O Besiktas brincou com o apelido do jogador ao anunciar o reforço. Nas redes sociais, postou a mensagem "dizem que amor só existe nos filmes" e um vídeo com diversos filmes românticos de Hollywood. No fim, explicou que o "amor" chegou ao clube e mostrou alguns gols da carreira de Vagner Love.

Mesmo já veterano, o atacante se destacou na Turquia e foi artilheiro pelo Alanyaspor, o que fez com que o Besiktas despertasse o interesse na sua contratação. O próprio Vagner Love viu com bons olhos o negócio, afinal, terá a chance de voltar a disputar a Liga dos Campeões, na qual o time vai encarar o Bayern de Munique.

O acordo, no entanto, quase foi por água abaixo nos últimos dias. Isso porque Vagner Love se irritou com a postura do presidente do Alanyaspor, Hasan Çavuolu, o acusou de calote e avisou: "Espero que ele seja consciente e cumpra o que está no contrato, caso contrário, a negociação está encerrada".

Aparentemente, porém, as partes se acertaram e Love foi confirmado como reforço do Besiktas. No clube turco, quarto colocado do Campeonato Nacional, ele terá a companhia do lateral Adriano, do zagueiro Pepe e do meia Anderson Talisca, além de nomes como o chileno Medel, o português Quaresma e o espanhol Negredo.

O anúncio também colocou fim no sonho do Flamengo de repatriar Vagner Love. O atacante chegou a viajar para o Rio durante as férias e conversou com dirigentes, que o incentivaram a tentar a liberação no Alanyaspor. Mas a negociação não evoluiu e o jogador não retornará para sua terceira passagem no clube carioca.

Revelado nas divisões de base do Palmeiras, Vagner Love jogou também no CSKA Moscou, no Shandong Luneng, da China, no Corinthians e no Monaco, além do Flamengo e da seleção brasileira.