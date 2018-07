Após ter boa fase freada pelo Santos, Botafogo tenta mostrar força em Salvador

Dono da terceira melhor campanha do segundo turno, o Botafogo enfrenta o Vitória neste domingo, às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador. Após emplacar uma boa sequência de resultados que o tirou da zona do rebaixamento e o fez sonhar até com a luta por uma vaga no G4, o alvinegro caiu por 1 a 0 diante do Santos na última quarta-feira, em casa, e agora tenta retomar o bom momento que vinha tendo.

Com 35 pontos, o Botafogo está na faixa intermediária da competição, seis pontos acima do Vitória, que está uma posição acima da zona do rebaixamento.

Para o confronto deste domingo, o técnico Jair Ventura promoverá várias mudanças. Recuperado, o argentino Carli retorna ao time e forma dupla com Emerson Silva. Na lateral direita, Alemão faz a sua estreia. O jogador veio do Bragantino e foi contratado para substituir Luis Ricardo, que sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo.

No meio de campo, Rodrigo Lindoso está recuperado de lesão e deve formar o trio de volantes ao lado de Victor Luís e Dudu Cearense, com Camilo na armação. Fernandes era uma opção, mas sofreu uma entorse no tornozelo e não joga.

No ataque, Sassá ainda se sente dores musculares e deve desfalcar o time mais uma vez. Será nova oportunidade para Canales, que marcou apenas um gol com a camisa do Botafogo desde que foi contratado. São nove jogos e apenas um gol, contra o Cruzeiro, há uma semana. Apesar dos fracos números, o atacante ganhou um voto de confiança do treinador.

"É um jogador experiente. No futebol, a gente diz que ele tem lastro. Foi artilheiro por onde passou, mas aqui teve uma lesão no início. Mas temos confiança de que o Canales logo nos ajudará com gols", disse o treinador.