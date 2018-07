Após ter nome cantado pela torcida, Milton Cruz destaca força do elenco

"Fui campeão brasileiro três vezes. Sei como é difícil disputar uma Libertadores e jogar um jogo do Paulista ou do Brasileiro, pois o desgaste é grande. Por isso, fizemos o revezamento e estamos fazendo isso desde o início do ano. Tenho que parabenizar o grupo, já que todos os jogadores se colocaram à disposição. O grupo está de parabéns e todo mundo se colocando à disposição para jogar. Isso é um grupo e esse grupo tem me dado muita alegria", avisou o treinador.

Durante a partida, a torcida do São Paulo chegou a gritar o nome de Milton, que vem de seis vitórias em sete partidas no comando do time tricolor. "Eles gritam o nome do Telê (Santana) e reconhecem o meu trabalho. São 20 anos de clube, como funcionário, e mais sete de jogador. Tem um ou outro que quer sempre complicar, mas sei que a torcida sempre me apoiou e ficou muito feliz por isso. Outro dia (contra o Cruzeiro), foram 66 mil torcedores gritando o meu nome, porque eles sabem da minha importância para o clube", opinou.

O treinador ainda comentou sobre o fato de ter vencido um duelo contra Vanderlei Luxemburgo, que chegou a ter seu nome cogitado para assumir o comando da equipe. "Luxemburgo é um dos melhores treinadores do Brasil. Aprendi muito com ele e com todos os treinadores que passaram pelo São Paulo neste período que estou aqui. Talvez eu tenha tido um pouco de sorte hoje", disse, sorrindo com sua declaração.