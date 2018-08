Após ter proposta recusada, Henrique renova contrato com o Corinthians

O zagueiro Henrique acertou sua renovação de contrato com o Corinthians e o novo vínculo se encerra em dezembro de 2020. O acordo foi selado após o clube recusar uma proposta para negociá-lo com um time do exterior. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O vínculo anterior se encerrava em dezembro do ano que vem.

+ Loss vê início de jogo espetacular e cobra ajustes no Corinthians

+ Diretor diz que pode fazer novas contratações e descarta Adriano Imperador

+ Tribunal do júri de SP condena suspeitos de matar torcedor palmeirense

Há cerca de duas semanas, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, revelou que recusou uma proposta pelo jogador, sem citar qual a equipe que estava interessada no jogador. O presidente do clube, Andrés Sanchez, falou da oferta e contou ainda que recusou também uma proposta pelo meia Mateus Vital.

Henrique chegou ao Corinthians no início da temporada e já assumiu a condição de titular. Com a saída de Balbuena, para o West Ham, ele se tornou ainda mais importante para a defesa, que conta apenas com os jovens Pedro Henrique e Léo Santos, além de Marllon e Vilson, que não vem jogando com Osmar Loss.

Apesar da saída de Balbuena, a diretoria corintiana garante que não busca zagueiros no mercado e entendem que o momento é para apostar em Pedro Henrique, que herdou a vaga do paraguaio.