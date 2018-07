Após ter rebaixamento confirmado durante a viagem, Palmeiras chega a SP

SÃO PAULO - Após cerca de quatro horas de viagem, a delegação do Palmeiras chegou em São Paulo na madrugada desta segunda-feira depois do empate por 1 a 1 com o Flamengo, em Volta Redonda, resultado que rebaixou a equipe para a Série B do Brasileirão.

Jogadores, diretoria e comissão técnica deixaram o Estádio Raulino de Oliveira às 20h05 de domingo e foram direto para a capital paulista. Não pararam nem para jantar, fizeram apenas um rápido lanche dentro do ônibus. Durante o trajeto, os jogadores ficaram acompanhando a partida entre Portuguesa e Grêmio e já se emocionaram quando a Lusa abriu 2 a 0, pois um simples empate já seria suficiente para rebaixar a equipe alviverde.

Embora o Grêmio tenha se recuperado na partida, o empate por 2 a 2 não foi suficiente para evitar a queda do Palmeiras. Quando o ônibus estava na altura de Itatiaia, no quilômetro 322 da Via Dutra, o jogo no Canindé chegou ao fim, de modo que estava decretado o rebaixamento do Palmeiras em 2013.

Assim que souberam sobre o término da partida da Lusa, vários jogadores começaram a chorar, já que o rebaixamento deixou de ser algo incerto para se concretizar. Muitas viaturas fizeram escolta para evitar confusão. Na chegada do time à Academia de Futebol, quatro torcedores esperavam a delegação para xingá-los, mas com o reforço policial, tudo só ficou nos insultos verbais.

Os jogadores do Palmeiras estão de folga nesta segunda-feira e se reapresentam na terça, às 16h, visando a partida contra o Atlético-GO, outro time que já teve a queda para Série B do ano que vem decretada.